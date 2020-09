Tras ser disparado, padre se tira al suelo para cubrir a sus hijos (vídeo)

NUEVA YORK.- Los papás harían cualquier cosa por sus hijos y así lo demostró un hombre, de 39 años, que salvó a sus tres hijos de ser heridos de bala durante un tiroteo en un concesionario de autos usados en Bronx.

El padre recibió el impacto en el muslo mientras esperaba a que lo atendieran en el sofá y, de inmediato, lanzó a sus pequeños al piso y los cubrió con su cuerpo.

El incidente se registró el 22 de septiembre por la noche, en el lugar estaban reunidas al menos 16 personas.

The victim (father of the children) was struck in the right thigh and transported to a local hospital in stable condition. There were no reported injuries to the children.