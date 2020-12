Tras victoria de Biden, Trump insiste en fraude: "Hay enorme evidencia"

ESTADOS UNIDOS.- El presidente estadounidense, Donald Trump, insistió en que hubo "fraude" en las elecciones del 3 de noviembre, a pesar de que el lunes el Colegio Electoral confirmó la victoria del demócrata Joe Biden.

"Está surgiendo tremenda evidencia de fraude en la votación. Nunca ha habido nada como esto en nuestro país!", tuiteó el mandatario, quien se niega a reconocer su derrota.

Mo Brooks: ‘Trump Won the Electoral College‘ --- I Can Be a Part of the ‘Surrender Caucus‘ or I Can Fight for Our Country https://t.co/8BcvdpY3Qf via @BreitbartNews

La afirmación fue etiquetada por Twitter con el mensaje:

"Esta afirmación sobre fraude electoral es disputada". Horas antes, Trump tuiteó que "se han encontrado problemas tremendos con las máquinas de votación. Tantos que es ridículo. Capaces de convertir una victoria abrumadora en una derrota por estrecho margen. Eso no es lo que Estados Unidos es".

