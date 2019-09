Tras vídeo viral, anulan matrimonio de niña de 9 años con hombre de 28

IRÁN. Las autoridades exigieron que un tribunal islámico en Bahmai, provincia de Kohkiluyeh y Buyer Ahmad, anule el matrimonio entre una niña de 9 años y un hombre de 28.

El periodista Babak Taghvaee informó el hecho a través de su cuenta de Twitter. Las imágenes de la boda empezaron a viralizarse y las personas hicieron presión para exigir que ese matrimonio llegue a su fin.

According to this report, parents of the children and also the Shiite cleric who arranged the marriage are summoned to court to be prosecuted for their crime.https://t.co/QODR6kVJlk pic.twitter.com/paZIxryjUt