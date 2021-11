WASHINGTON (EFE).- La actuación del rapero Travis Scott en el festival de música Astroworld en Houston (Texas, EE.UU.) acabó el viernes por la noche en tragedia cuando una multitud empezó a empujar hacia el escenario, lo que desató el pánico y acabó con al menos ocho personas fallecidas, además de unos 300 heridos.

La gran pregunta ahora mismo es qué hizo que la multitud empezara a empujar hacia el escenario. Esa cuestión aún no tiene respuesta, aunque este sábado ya empezaron a salir a la luz detalles de lo ocurrido.

Another video- #Disturbing video shows people #jumping on top of the police personal cars while they were trying to get #unconscious people out of the #crowd.#Houston #ASTROWORLDFest #TravisScott #AstroWorld #music #festival #Houston#KHOU11 pic.twitter.com/tubnfQIVPS