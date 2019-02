Tren con 183 pasajeros varado en la nieve por casi dos días

LOS ÁNGELES.- El domingo por la mañana, un tren que salió de Seattle con destino hacia Los Ángeles chocó contra un árbol en Oregon, en donde no había electricidad por una tormenta de nieve y las personas quedaron varadas en el vehículo. Aunque tenían comida, las comunicaciones estaban limitadas.

El tren de la compañía Amtrak permaneció en Oregon por más de 35 horas con 183 pasajeros a bordo.

La tormenta ocasionó de 25 a 38 centímetros de nieve, según el Servicio Nacional de Meteorología, lo que impidió usar un transporte alternativo para rescatar a los pasajeros. Además, a las complicaciones de la situación se sumaron los cortes de energía en el área.

“El tren Coast Starlight 11 que salió de Seattle el 2/24 está moviéndose de regreso. Por las condiciones del clima, demoras adicionales se esperan en la ruta”, escribió Amtrak en su cuenta de Twitter.

La compañía también enfatizo que reembolsarán y compensarán a los pasajeros. Sin embargo, a los casi 200 tripulantes solo les importa bajar de ahí, pues en redes sociales describieron la situación como un “infierno”.

Nadie salió herido por la colisión pero los tripulantes narraron sus experiencias en redes sociales. Una de ellas, Rebeka Dodson, escribió en Facebook que algunos tuvieron ataques de pánico y los niños están desesperados. Antes de que el tren empezara a moverse dijo, “esto es un infierno y se está poniendo peor”.

Por otro lado, la pasajera Carly Bigby le dijo a KOIN-TV que las familias con bebés ya no tienen pañales.

