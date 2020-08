Tren Maya tendrá un sistema híbrido

Grupos indígenas cuestionan dicho proyecto federal

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El Fondo Nacional de Turismo (Fonatur), institución federal encargada de la planeación y construcción del Tren Maya, informó que comenzarán con la electrificación de los tramos Mérida-Cancún-Chetumal. Manifestaron que los vagones que utilizarán serán híbridos, es decir, funcionarían con diésel y electricidad. Y señalaron que no se “descarta que en un futuro se muevan con hidrógeno”.

De igual forma, a través del sitio web oficial, explicaron que las primeras obras representan 690 kilómetros de ruta, incluyendo laderos y vías dobles para servicios múltiples.

En un documento se explica que el diseño para estos tramos de mayor demanda prevista se ajustó para incorporar la tracción eléctrica. Los trabajos consideraron incorporar la infraestructura del tren eléctrico (postes, cableado y soportes para el cableado) a futuro.

Fonatur anunció que se incorporará la electrificación en más del 40% de la ruta al comienzo de la operación de todo el sistema y buscando la protección del medio ambiente y la eficiencia energética del tren”.

“Únicamente se adelanta la electrificación al inicio de operaciones del tren. Para el resto de la ruta, existe la posibilidad de electrificar en un futuro”, señaló.

La institución federal, a cargo de Rogelio Jiménez Pons, aseguró que incorporará la más alta tecnología en el material rodante para el sistema ferroviario dual y que operará con trenes híbridos (diésel-eléctrico) y trenes eléctricos.

Por otra parte, representantes indígenas cuestionaron el proyecto del Tren Maya dos meses después del arranque de la obra, defendida por la ONU y el gobierno como promesa de desarrollo para el sureste del país.

“No podemos construir un tren cuando no tenemos acceso a la salud, a vida una libre de violencia, a la educación, no podemos traer infraestructuras cuando todavía no tenemos consolidadas ni tenemos acceso a ellas”, dijo Dulce Pat Puc, de la Coordinadora de Mujeres Mayas de Quintana Roo.