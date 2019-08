Tres detenidos por el tiroteo en una tienda de Cielo Vista

Después de una ola de rumores y versiones, Dee Marco, alcalde de El Paso, Texas, informó que elementos policíacos arrestaron a tres personas, al parecer implicados en el tiroteo en un supermercado de Cielo Vista, Texas, que dejó un saldo de más de 20 personas heridas, y al menos 18 muertos.

“Tenemos entre 15 y 20 víctimas, no sabemos la cantidad de muertes”, declaró a su vez el vicegobernador de Texas, Dan Patrick,

El Departamento de Policía de El Paso indicó que la escena seguía activa en torno al centro comercial Cielo Vista Mall, cerca del Walmart, y se cree que en el atentado lo perpetran varios sujetos todavía no identificados.

“Alerta tiroteo, manténganse lejos del centro comercial Cielo Vista, la situación está aún en desarrollo”, tuiteó la policía de El Paso después del mediodía. Una hora después, reiteró que el evento seguía “en desarrollo”. “Hemos recibido mucha información sobre la presencia de varios tiradores”, agregó.

Active Shooter in area of Hawkins and Gateway East. Scene is still active avoid the area. RG limited information.