Tres niños pierden la vida al incendiarse su casa en Escocia

LONDRES.— Tres niños de 5, 8 y 12 años murieron en un incendio en una vivienda en Escocia, informó la policía el sábado.

La policía dijo que el incendio comenzó el viernes por la noche en un apartamento en Paisley, 16 kilómetros (10 millas) al oeste de Glasgow.

Fiona Gibson, de 12 años; Alexander James Gibson, de 8; y Philip Gibson, de 5, fueron trasladados al Hospital Queen Elizabeth University en Glasgow, pero murieron poco después de ser admitidos.

Según la BBC, una mujer de 39 años identificada como la madre de los menores, estaba en estado crítico en otro hospital. La policía está investigando la causa del incendio.

La primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, tuiteó:

No words are enough. It’s just heartbreaking. My thoughts are with all who loved these poor children. Fiona, Alexander and Philip - may you rest in peace. https://t.co/ABsCprDP9F