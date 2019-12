Tres soles iluminan el cielo de China en un “extraño” fenómeno (vídeo)

CHINA.- Los pobladores de una ciudad al oeste de China lograron captar un raro fenómeno natural al que se le conoce como parhelio, que hacer ver como si dos soles “fantasmas” aparecieran a la izquierda y derecha del sol real.

De acuerdo con la explicación científica, el parhelio aparece cuando la luz del sol se refleja en partículas de hielo en las nubes. Esta rara ilusión se captó en la ciudad de Horgos, ubicada en la frontera de Kazajistán, China.

En febrero, los habitantes de la península siberiana de Yamal también compartieron grabaciones del peculiar fenómeno de tres soles en el cielo.

Ahora usuarios compartieron sus propias capturas en fotos y vídeos del fenómeno.

