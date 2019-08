Trudeau incumplió la ley para favorecer a constructora

TORONTO.- El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, incumplió la ley cuando presionó a su ministra de Justicia para que favoreciera a una empresa constructora acusada de pagar sobornos en el extranjero, según dictaminó este miércoles el comisionado federal de Ética.

El informe que publicó el comisionado federal de Ética, Mario Dion, señala que Trudeau incumplió la ley de Conflictos de Interés al ordenar a sus subordinados “a encontrar una solución que protegiese los intereses empresariales en Canadá de SNC-Lavalin”, la mayor constructora del país.

Las presiones de Trudeau las confirmó la propia ministra Jody Wilson-Raybould, que decidió abandonar el Gobierno canadiense en febrero de este año.

Según Wilson-Raybould, Trudeau le dijo que él era un diputado por la provincia de Quebec, donde está la sede de la constructora. Una condena contra SNC-Lavalin y la posible pérdida de puestos de trabajo tendría implicaciones electorales.

Las elecciones generales canadienses están programadas para el próximo 21 de octubre.

I’m quite sure that either ⁦@JustinTrudeau⁩ didn’t read the report or actually rejects it. Because while he says he accepts it, all of his subsequent answers are actually him arguing with Ethics Commissioner Mario Dion and claiming that he is wrong. #cdnpoli #lavscam pic.twitter.com/PZhsDErvm3