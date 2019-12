Trump a Nancy Pelosi: “juicio político es declaración de guerra”

WASHINGTON.- El mandatario estadounidense, Donald Trump, aseguró este martes que el juicio político en su contra es “una declaración de guerra a la democracia” del país y exigió el “cese inmediato” de lo que calificó como una “fantasía”, en una dura carta a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

Trump to Pelosi is disturbing glimpse into twisted dangerous workings of Trump’s mind, and, morally/intellectually bankrupt WH team who enable him. The ravings of an unhinged megalomaniac cornered rat who knows he is guilty. An innocent man would NEVER write a letter like this. pic.twitter.com/AhvluFP2Mt