Trump acusa a China de “manipular” sus divisas

WASHINGTON.- El presidente estadounidense Donald Trump acusó este lunes a China de “manipulación de divisas” después de que el yuan rompiera el nivel de siete unidades por cada dólar, algo que llevaba sin pasar desde 2008, e instó a la Reserva Federal (Fed) a tomar medidas al respecto.

China is intent on continuing to receive the hundreds of Billions of Dollars they have been taking from the U.S. with unfair trade practices and currency manipulation. So one-sided, it should have been stopped many years ago!