Trump acusa a Hollywood de ser “racista” y de crear caos con “The Hunt”

WASHINGTON.- El presidente estadounidense Donald Trump considerA que Hollywood es “racista” y, en una aparente alusión a la polémica película “The Hunt”, dijo que ese filme está “hecho para causar caos”.

Liberal Hollywood is Racist at the highest level, and with great Anger and Hate! They like to call themselves “Elite,” but they are not Elite. In fact, it is often the people that they so strongly oppose that are actually the Elite. The movie coming out is made in order….