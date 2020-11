Trump acusa de fraude en Twitter: "Nevada es un pozo de votos falsos"

ESTADOS UNIDOS.- El actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a acusar de fraude electoral a través de su cuenta de Twitter. El mandatario aprovechó su popularidad en esta red para lanzar una serie de ataques sobre las que él considera fallas en el sistema electoral de la nación norteamericana.

La mayoría de los tuits de Trump aparece con la etiqueta "This claim about election fraud is disputed", es decir, "Esta afirmación sobre el fraude electoral está en disputa".

El primero que tuiteó decía: "La identificación del umbral entre las boletas está resultando ser aún mayor de lo que se anticipó originalmente. Un gran número de boletas está afectado. Manténgase al tanto".

The threshold identification of Ballots is turning out to be even bigger than originally anticipated. A very large number of Ballots are impacted. Stay tuned! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020

Posteriormente, acusó que el estado de Nevada está "lleno de votos falsos".

"Nevada se está convirtiendo en un pozo negro de votos falsos.@mschlapp Y @AdamLaxalt están encontrando cosas que, cuando se publiquen, serán absolutamente impactantes", añadió.

Nevada is turning out to be a cesspool of Fake Votes. @mschlapp & @AdamLaxalt are finding things that, when released, will be absolutely shocking! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020

"Wisconsin se ve muy bien. Necesita un poco de tiempo. ¡Sucederá pronto!", tuiteó Trump.

Wisconsin is looking very good. Needs a little time statutorily. Will happen soon! @Reince @SeanDuffyWI — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020

" Pensilvania nos impidió ver gran parte del recuento de boletas. Impensable e ilegal en este país".

Pennsylvania prevented us from watching much of the Ballot count. Unthinkable and illegal in this country. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020

"¡Georgia será una gran victoria presidencial, ya que la fue la noche de las elecciones!", concluyó el mandatario.

Georgia will be a big presidential win, as it was the night of the Election! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020