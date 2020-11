Trump advierte: "Biden no debería declararse ganador"

ESTADOS UNIDOS.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este viernes que su rival demócrata, Joe Biden, "no debería declararse" ganador cuando las proyecciones de los medios lo indiquen, porque las demandas presentadas por su campaña sobre el resultado de las elecciones "acaban de empezar".

"Joe Biden no debería declarar injustamente que ha ganado la oficina de la Presidencia. Yo también podría hacer esa declaración. ¡Los procedimientos legales acaban de empezar!", escribió Trump en Twitter.

Joe Biden should not wrongfully claim the office of the President. I could make that claim also. Legal proceedings are just now beginning!

El presidente se pronunció así a pesar de que él mismo ya declaró falsamente que había ganado las elecciones, algo que hizo la misma noche electoral.

I had such a big lead in all of these states late into election night, only to see the leads miraculously disappear as the days went by. Perhaps these leads will return as our legal proceedings move forward!