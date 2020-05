WASHINGTON.- El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó este lunes con trasladar la Convención Nacional Republicana de Carolina del Norte de agosto a otro estado del país a menos que se “garantice” la asistencia masiva pese a la preocupación por la pandemia del coronavirus.

I love the Great State of North Carolina, so much so that I insisted on having the Republican National Convention in Charlotte at the end of August. Unfortunately, Democrat Governor, @RoyCooperNC is still in Shutdown mood & unable to guarantee that by August we will be allowed...