Trump anuncia a Joseph Maguire como director de Inteligencia Nacional

WASHINGTON.- El presidente estadounidense Donald Trump designó hoy a

Joseph Maguire; titular del Centro Nacional de Lucha contra el Terrorismo, como director interino de Inteligencia Nacional. Maguire entrará en funciones el 15 de agosto próximo.

….career in the military, retiring from the U.S. Navy in 2010. He commanded at every level, including the Naval Special Warfare Command. He has also served as a National Security Fellow at Harvard University. I have no doubt he will do a great job!