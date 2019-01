Trump anuncia el muro al estilo de Game of Thrones

EE.UU.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió una imagen en la que aparece su retrato arriba de un muro. En el anuncio sobresalió el mensaje: “The wall is coming” (El muro ya viene), utilizando la tipografía y una frase adaptada de la serie Game of Thrones.

Esta no es la primera vez que Trump utiliza estas referencias, ya que compartió una publicación similar en noviembre de 2018 para las sanciones que impuso a irán.

Trump dijo el sábado que “no se avanzó mucho” en el financiamiento del muro fronterizo y el cierre parcial en curso de la Administración durante una reunión previa entre altos funcionarios de la Casa Blanca y funcionarios demócratas del Congreso.

“La segunda reunión está programada para mañana”, anunció en Twitter. “Después de tantas décadas, ¡debemos solucionar los problemas en la frontera sur de forma definitiva y permanente!”.

As I have stated many times, if the Democrats take over the House or Senate, there will be disruption to the Financial Markets. We won the Senate, they won the House. Things will settle down. They only want to impeach me because they know they can’t win in 2020, too much success!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2019