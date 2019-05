Trump ataca a redes sociales tras exclusiones en Facebook

STERLING, Virginia, EE.UU. (AP) — El presidente Donald Trump fustigó a las redes sociales después que Facebook excluyó a varias figuras extremistas y declaró que estaba “monitoreando y observando, ¡¡de cerca!!”.

I am continuing to monitor the censorship of AMERICAN CITIZENS on social media platforms. This is the United States of America — and we have what’s known as FREEDOM OF SPEECH! We are monitoring and watching, closely!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de mayo de 2019

The wonderful Diamond and Silk have been treated so horribly by Facebook. They work so hard and what has been done to them is very sad – and we’re looking into. It’s getting worse and worse for Conservatives on social media! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de mayo de 2019

Trump, quien tuiteó y retuiteó quejas el viernes y el sábado, dijo que vigilará “la censura de CIUDADANOS ESTADOUNIDENSES en las plataformas de las redes sociales.”

Él ha dicho anteriormente que las empresas que manejan las redes sociales han demostrado prejuicios contra los conservadores, algo que las compañías rechazan como falso.

Arremete contra Facebook

Las reacciones de Trump ocurren luego de que Facebook excluyó de sus páginas días atrás a Louis Farrakhan, Alex Jones y otros extremistas, por considerar que violaron su veda en contra de “individuos peligrosos.”

También excluyó a las personalidades derechistas Paul Nehlen, Milo Yiannopoulos, Paul Joseph Watson y Laura Loomer, junto con el sitio de Jones, Infowars, que difunde frecuentemente teorías conspiratorias.

Las exclusiones más recientes rigen para el servicio principal de Facebook y para Instagram, pero se extienden también a las páginas de seguidores y cuentas afines.

La decisión de Facebook indicó que el gigante de las redes sociales está en plena campaña para excluir a personas y grupos que promueven el odio, el racismo, el antisemitismo y otros materiales objetables.

Asegura que “siempre ha excluido” a personas o grupos dedicados a misiones violentas o de intolerancia o que participan de actos de odio o violencia, cualquiera que sea su ideología política.

Desde su propia cuenta de Twitter, Trump mencionó a varios individuos, como Watson y el actor James Woods, quienes según él están siendo tratados de manera injusta por las redes sociales. Insistió en que la situación “¡se vuelve cada vez peor para los Conservadores en las redes sociales!”.

Twitter bloqueó la cuenta de Woods, uno de los conservadores más abiertos de Hollywood. La portavoz de Twitter Katie Rosborough dijo que Woods tendrá que borrar un tuit que violó las reglas de Twitter como condición para que se le desbloquee su cuenta.

“Hacemos cumplir las reglas de Twitter de manera imparcial para todos los usuarios, independientemente de su origen o afiliación política“, aseguró Rosborough.