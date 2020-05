Trump autoriza a iglesias reabrir sus puertas "ahora mismo"

ESTADOS UNIDOS.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, autorizó este viernes a las iglesias a reabrir sus puertas "ahora mismo", durante este fin de semana, y amenazó con suspender la autoridad de los gobernadores si no lo permiten, lo que legalmente no es factible porque la decisión corresponde a las entidades locales y estatales.

#BREAKING: President Trump says he’s deemed churches and other houses of worship “essential” and calling on governors to allow them to reopen “right now”:



“These are places that hold our society together and keep our people united. The people are demanding to go to church.” pic.twitter.com/9AgiVVwIyf