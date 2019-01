Trump califica de “sórdido” que el FBI lo investigue

WASHINGTON (Notimex).- El presidente estadounidense Donald Trump calificó hoy de “sórdido” que la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) haya comenzado a investigarlo en 2018 para determinar si trabajaba en secreto para ayudar a Rusia, y aseguró que lo hizo sin motivos ni pruebas.

….the FBI was in complete turmoil (see N.Y. Post) because of Comey’s poor leadership and the way he handled the Clinton mess (not to mention his usurpation of powers from the Justice Department). My firing of James Comey was a great day for America. He was a Crooked Cop……

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 de enero de 2019