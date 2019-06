Trump celebra en Twitter el acuerdo con México

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, desde anoche está muy activo en su cuenta de Twitter, su red social preferida para dar a conocer sus opiniones.

A partir de anoche, alrededor de las 20 horas, Trump comenzó en forma constante a escribir mensajes, a partir del acuerdo que su gobierno firmó con los representantes de México, para suspender los aranceles que amenazó con imponer a partir de pasado mañana lunes a fin de detener el flujo migrante de Centroamérica, que según dice, es con la complacencia de las autoridades mexicanas.

En su primer mensaje en su cuenta, @realDonaldTrump, escribió anoche, en dos intervalos: “Me complace informarles que los Estados Unidos de América han llegado a un acuerdo firmado con México. Las tarifas programadas para ser implementadas por los Estados Unidos el lunes, contra México, quedan por la presente suspendidas indefinidamente. México, a su vez, ha acordado tomar medidas sólidas para…

…. detener la marea de la migración a través de México, y a nuestra frontera sur. Esto se está haciendo para reducir en gran medida, o eliminar, la inmigración ilegal procedente de México y en los Estados Unidos. Los detalles del Acuerdo serán liberados en breve por el Departamento de estado. ¡Gracias!”.

I am pleased to inform you that The United States of America has reached a signed agreement with Mexico. The Tariffs scheduled to be implemented by the U.S. on Monday, against Mexico, are hereby indefinitely suspended. Mexico, in turn, has agreed to take strong measures to…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 de junio de 2019

Vehículos cruzan la frontera entre México y Estados Unidos.- Foto de AP

Como informó Grupo Megamedia en sus diversas plataformas, el presidente estadounidense anunció anoche detener los planes para imponer aranceles a México, con la promesa de que en nuestro país se detendrá la marea de inmigrantes centroamericanos al vecino país del norte.

Qué ofreció México a cambio

Diversos analistas mexicanos y estadounidenses, también a partir de anoche comenzaron a escrudiñar y especular qué ofreció México a Trump para evitar la prohibición, que impactaría negativamente en varios rubros de la economía azteca.

Hoy, alrededor de las 6 de la mañana, hora de México, Trump continuó en la red social con el mismo tema y anotó en letras mayúsculas: “¡ MÉXICO HA ACORDADO COMENZAR A COMPRAR DE FORMA INMEDIATA GRANDES CANTIDADES DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS DE NUESTROS GRANDES AGRICULTORES PATRIOTA!

MEXICO HAS AGREED TO IMMEDIATELY BEGIN BUYING LARGE QUANTITIES OF AGRICULTURAL PRODUCT FROM OUR GREAT PATRIOT FARMERS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 de junio de 2019

Y el magnate convertido en Presidente comenzó a dar algunas señales, como en un juego de póquer, las cartas que se pusieron sobre la mesa en el convenio comercial entre Estados Unidos y México.

Fiel a su estilo, Donald Trump aprovechó la coyuntura para atacar de nuevo a los medios de comunicación que no son afines a sus decisiones de gobierno, y también en Twitter lanzó ataques contra la NBC, CNN y The New York Times, entre otros.

“México se esforzará mucho, y si lo hacen, ¡ este será un acuerdo muy exitoso tanto para los Estados Unidos como para México!”, celebró Trump esta mañana en otra de sus comunicaciones digitales.

Mexico will try very hard, and if they do that, this will be a very successful agreement for both the United States and Mexico! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 de junio de 2019

En forma personal, agradeció a Brandon Judd, Consejo Nacional de la patrulla fronteriza por lo que a cambio prometió el gobierno mexicano que preside Andrés Manuel López Obrador por firmar el acuerdo:

“Eso va a ser un gran negocio porque México va a utilizar sus fuertes leyes de inmigración-un cambiador de juego. La gente ya no será liberada en los Estados Unidos” También, 6000 tropas mexicanas en su frontera sur. Actualmente hay pocos.

Y las descalificaciones después continuaron su hilera de anuncios en la popular red social: “Mientras que los comentarios y los informes sobre nuestro acuerdo de inmigración fronteriza con México han sido muy buenos, sin embargo ha habido muchos informes falsos (¡ sorpresa!) por los medios de noticias falsos y corruptos, como Comcast/NBC, CNN, @nytimes& @washingtonpost. ¡ Estas “falsificaciones” son malas noticias!”, concluyó con el tema Trump, antes de continuar en Twitter con otros temas de carácter interno.- Carlos F. Cámara Gutiérrez.