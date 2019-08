Trump crea un Comando Espacial: “Es el campo de batalla del futuro”

WASHINGTON.- El presidente estadounidense Donald Trump anunció este jueves la creación de un Comando Espacial de las Fuerzas Armadas; cuya misión será velar por los intereses del país en el cosmos, ante la creciente amenaza que representan países como Rusia y China, cada vez más hegemónicos en este ámbito.

“Es algo muy importante. Como el más nuevo de los comandos de combate; el Comando Espacial defenderá los intereses vitales de Estados Unidos en el espacio, que es el campo de batalla del futuro“, anunció el mandatario durante una ceremonia en la Casa Blanca.

Trump recalcó que el espacio es un escenario “crítico” tanto para las operaciones de las Fuerzas Armadas en el campo de batalla como para los ciudadanos en sus casa, debido a toda la tecnología que depende de los recursos ubicados más allá de la exosfera.

Establishment of the U.S. Space Command! https://t.co/NQkxxw910S