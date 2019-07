Ni los organizadores ni personal de la Casa Blanca saben cómo ocurrió. Sin embargo, un escudo alterado que en su momento fue usado para criticar a Donald Trump fue el fondo con el que el presidente de Estados Unidosdio un discurso ante jóvenes el martes pasado.

El hecho ocurrió en un hotel de Washington donde Turning Point USA, una organización conservadora de jóvenes, tuvo una conferencia con jóvenes estudiantes la cual fue inaugurada por Trump.

En lugar de la habitual águila calva, la imagen alterada mostraba un águila de dos cabezas, similar a la que aparece en el emblema nacional de Rusia. La imagen apareció cuando el mandatario estadounidense subió al escenario.

En ese emblema el águila agarra palos de golf, en lugar de flechas, y lo que parece ser un fajo de dinero en sus garras. La banda sobre su cabeza dice “45 Es un Títere”. Y un escudo en el pecho del águila presenta cinco instancias del martillo y la hoz, un símbolo comunista asociado con la Revolución Rusa.

Las autoridades “nunca vieron el escudo” antes de que fuera proyectado, dijo la vocera de la Casa Blanca Judd Deere, según difundió AP.

Un vocero de la organización Turning Point USA dijo que despidió a un integrante del equipo de vídeo por dicha proyección, informó el periódico The Washington Post, el primero en reportar el incidente.

Turning Point USA inicialmente dijo que no tenía idea de cómo terminó allí. ¿Fue una broma o una declaración política? ¿O fue un simple error del equipo audiovisual que quitó la imagen incorrecta de Internet? Para el jueves, esa parecía ser la explicación, publicó hoy The New York Times.