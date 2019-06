El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que ha recibido informes de la Marina sobre el avistamiento de presuntos Objetos Voladores no Identificados (ovnis).



Sin embargo, en entrevista con la cadena ABC News, señaló que él particularmente no cree en la existencia de ovnis.



“Quiero que crean lo que sea que quieran creer. Tuve una junta muy breve al respecto. Pero la gente dice que está viendo ovnis“.



“¿Creo yo en eso? No particularmente”, afirmó en la entrevista.



La “vida extraterrestre”

Trump aclaró que tampoco tiene información sobre presunta “vida extraterrestre”, y aunque fuera así, su gobierno “está observando y ustedes serán los primeros en saber”.



Cabe señalar que el Ejército de Estados Unidos informó del avistamiento de objetos no identificados volando a velocidades supersónicas, incluso fue reportado por The New York Times, precisando que no se trata de sujetos extraterrestres sino de objetos extraños.



Protocolo para pilotos de la Marina

La Marina redactó un protocolo con una serie de nuevas pautas para que sus pilotos informen sobre los avistamientos y encuentros con “aeronaves no identificadas” a fin, en principio, de analizar la información.- Con información de MVS Noticias y Diario16