Trump se declara ganador, pero acusa fraude: recurrirá a la Suprema Corte

Donald Trump emitió una declaración triunfalista esta madrugada para afirmar que los resultados electorales le favorecen, pero los demócratas intentan robarle la presidencia.

Amagó con recurrir a la Suprema Corte.

En punto de las 2 de la mañana (hora de Washington), el presidente número 45 de Estados Unidos comenzó un mensaje triunfalista que luego cambió de tono.

Entre otras cosas, Trump dijo que “Estamos ganando por doquier”… “Los resultados han sido fenomenales"... "Ya no nos pueden alcanzar".

Sin embargo, vino un cambio en el discurso y puso en duda la legitimidad del proceso, pues “se está cometiendo un fraude”.

“La elección es una vergüenza para el país”, expresó.

Estos son algunos mensajes en los cuales se hizo eco de las declaraciones de Donald Trump, por supuesto en su red social favorita:

That was one of the most dishonest and despotic speeches ever given by a president of the United States.