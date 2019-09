Trump elogia a López Obrador ante la ONU por la lucha anti-inmigrante

NACIONES UNIDAS.— Donald Trump arremetió este martes ante la ONU contra las políticas de fronteras abiertas y urgió al mundo a acabar con la inmigración ilegal, defendiendo las “medidas sin precedentes” que aplica su gobierno.



El presidente de Estados Unidos señaló la inmigración ilegal como uno de los desafíos más críticos que afronta el mundo.



Y acusó a quienes defienden la libertad de movimiento de los migrantes de estar ayudando a traficantes de personas y redes criminales.



Trump elogió la cooperación que los países vecinos muestran en materia migratoria, especialmente las acciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.



También tuvo un mensaje directo para quienes se planteen tratar de cruzar la frontera ilegalmente.



“Escuche estas palabras: no pague a los traficantes, no pague a los coyotes, no se ponga en peligro, no ponga a sus niños en peligro…”