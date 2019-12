Trump está furioso por intento de juicio político y lo demuestra en Twitter

WASHINGTON. — El presidente Donald Trump tuiteó furioso este miércoles por que hoy será el tercer mandatario estadounidense en ser sometido a un intento de destitución mediante juicio político. También pidió plegarias de parte de sus sus partidarios.

Can you believe that I will be impeached today by the Radical Left, Do Nothing Democrats, AND I DID NOTHING WRONG! A terrible Thing. Read the Transcripts. This should never happen to another President again. Say a PRAYER!