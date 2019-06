Trump felicita a AMLO por ratificación del T-MEC

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó a Andrés Manuel López Obrador por la ratificación del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

A través de su cuenta de Twitter, Trump escribió: “Felicidades al presidente López Obrador, México votó a favor de ratificar el T-MEC por un enorme margen. ¡Es hora de que el Congreso haga lo mismo aquí!”.

Hoy México se convirtió en el primer país en ratificar el T-MEC, luego de que el Senado de la República aprobó con 114 votos a favor el acuerdo que reemplaza al TLCAN, signado en 1994.

Congratulations to President Lopez Obrador — Mexico voted to ratify the USMCA today by a huge margin. Time for Congress to do the same here!