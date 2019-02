Trump insiste en tener fondos para levantar el muro

Amenaza con declarar emergencia

WASHINGTON (Xinhua).— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer que hay “una buena posibilidad” de que declare una emergencia nacional para obtener financiamiento para su muy prometido muro en la frontera con México.

Trump hizo el comentario en un evento en la Casa Blanca, donde se mostró pesimista en cuanto a que los demócratas acepten dar el dinero para el muro porque las negociaciones con el Congreso sobre la seguridad fronteriza se aplazaron por el fin de semana.

“Puedo ver que no estamos llegando a nada con los demócratas, no vamos a llegar a nada con ellos”, dijo el presidente. “Analizaremos una emergencia nacional porque no creo que nada vaya a suceder” indicó.

Trump ha mencionado en repetidas ocasiones la idea de declarar una emergencia nacional, una facultad ejecutiva establecida en la ley para el presidente estadounidense, y ha afirmado que hay una crisis humanitaria en la frontera sur del país con México debido a la inmigración indocumentada, cosa que los demócratas han rechazado.

Esta declaración permitiría al mandatario esquivar la aprobación del Congreso y desviar para el muro los fondos ya asignados por el Congreso para otros fines, posiblemente en el Pentágono, pero es casi seguro que generaría un contraataque político y desafíos legales.

La presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, dijo el jueves a los reporteros que “no va a haber ningún dinero para el muro” en la legislación como parte de las medidas de seguridad fronteriza para el resto del año.

Nancy Pelosi, demócrata por California, comentó que está abierta a negociar el financiamiento para más puertos de entrada o para tecnología de seguridad adicional en la frontera.

Un comité bipartidista de legisladores del Senado controlado por los republicanos y de la Cámara controlada por los demócratas tiene la tarea de negociar un acuerdo sobre seguridad fronteriza con fecha límite del 15 de febrero.

Cerca de una cuarta parte del gobierno federal reabrió la semana pasada después de que el presidente estadounidense ratificó una iniciativa para financiarlo tres semanas, con lo que puso fin a un histórico cierre parcial del gobierno de 35 días. El cierre fue resultado del desacuerdo entre la Casa Blanca y los demócratas del Congreso sobre miles de millones de dólares para el muro de Trump.