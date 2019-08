Trump llama a condenar el “racismo y supremacismo blanco”

WASHINGTON.- El presidente Donald Trump urgió este lunes al país a condenar con “una sola voz el racismo, el fanatismo y el supremacismo blanco”.

“Con una sola voz, nuestra nación debe condenar el racismo, el fanatismo y el supremacismo blanco”, afirmó Trump en una declaración desde la Casa Blanca tras los tiroteos del fin de semana en El Paso, Texas, y Dayton, Ohio, que dejaron 29 víctimas mortales.

El presunto autor del ataque en Texas publicó un manifiesto contra los inmigrantes y los hispanos.

Numerosos artistas y celebridades han criticado en las últimas horas a Trump, por su respuesta a los dos tiroteos del fin de semana.

Veneno racista



“Cuando condenamos el veneno racista que sale de la boca del presidente y señalamos la intolerancia de sus políticas, no se trata de una cuestión académica, no es un juego político, se trata de vida y muerte”, afirmó el cantante y compositor John Legend en un mensaje en su cuenta Twitter.

“El presidente inspira a los asesinos de manera regular”, añadió el músico. “Él es parte del problema”.

Cardi B

En respuesta a un tuit de Trump según el cual las autoridades seguían procurando más información sobre los ataques, la cantante y actriz Cardi B sostuvo que “¡Ya tenemos suficiente información!”

“Ambos atacantes son terroristas de supremacía blanca con intenciones de matar a minorías”, agregó. “Las autoridades policiales actuaron de manera rápida pero ¿qué está haciendo usted para controlar a algunos de sus partidarios racistas?”, dijo la artista.

Un manifiesto atribuido al atacante en una tienda Walmart de El Paso defiende ideas de supremacía blanca y repudio contra la inmigración de hispanos.

Las autoridades no han divulgado información sobre los posibles motivos del atacante registrado en una zona de ocio en Dayton (Ohio).

Rihanna



La cantante Rihanna recordó que los ataques del pasado fin de semana ocurrieron “pocos días después de otro ataque en California donde un terrorista pudo comprar legalmente un fusil de asalto en Las Vegas y luego fue a un festival en California y mató a seis personas”.

“Imagínense un mundo donde es más fácil obtener una Ak 47 que con una visa“, comentó Rihanna.

Reese Witherspoon



La actriz Reese Witherspoon se refirió a los ataques en Texas y Ohio como “una pérdida insensata de vidas que es intolerable”.

“¿Cuándo será que nuestros representantes (en el Congreso) den al país las leyes de sentido común sobre armas de fuego que todos exigimos?”, añadió.

“¿Por qué está usted horrorizado?”, preguntó el actor Andy Richter después de que el presidente del Senado, el republicano Mitch McConnell, expresase sus sentimientos al enterarse de los tiroteos.

“Éste es, exactamente, el tipo de cosas que usted, especial y específicamente facilita”, sostuvo Richter. “Es su propio interés que, cobardemente, permite que ocurran estas matanzas. Guárdese sus oraciones. A usted no le corresponde el duelo. Usted debería sentir solo vergüenza”, añadió.

Julianne Moore



La actriz Julianne Moore dijo: “Cuando me fui a dormir anoche, cientos de voluntarios y voluntarias marchaban en (Washington) DC después del horrible tiroteo en El Paso. Cuando me desperté, había habido otro tiroteo trágico en Dayton”.

“Mi ira está exhausta, reemplazada por la resolución de poner fin a la violencia con armas de fuego”, añadió.

El actor Patton Oswalt señaló que, después del ataque armado en El Paso se siente “optimista por una razón muy enfermiza”.

“A los macabros del Partido Republicano y la Asociación Nacional del Rifle no les conmueven los niños, musulmanes, mujeres, homosexuales muertos o cualquier otro ser vivo bajo el sol”, comentó. “Pero si las ganancias de Walmart sufren… podríamos ver alguna acción”.

Kevin Bacon



El actor Kevin Bacon apuntó que la Asociación Nacional del Rifle “dona cada año millones de dólares a los republicanos, incluido Donald Trump, y por eso nada se hará después del tiroteo en Dayton”.