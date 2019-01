Trump ofrece pacto para “dreamers” por fondos para muro

Dispuesto a negociar

WASHINGTON (AP y EFE).— En su intento por romper el estancamiento político en torno al cierre de gobierno federal y conseguir financiamiento para su muro fronterizo, el presidente Donald Trump propuso ayer extender la protección temporal a los jóvenes que fueron llevados a Estados Unidos sin autorización legal siendo niños.

Aunque Trump presentó la medida como un “acuerdo de sentido común”, los demócratas la rechazaron de inmediato y dijeron que “no servía de nada”.

El presidente declaró en un comunicado emitido por la Casa Blanca que estaba “aquí hoy para romper el estancamiento y presentar al Congreso una alternativa para poner fin al cierre de gobierno y solucionar la crisis en la frontera sur”.

Antes de las declaraciones de Trump, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, indicó que la propuesta que se veía venir para levantar el cierre parcial del gobierno, que ha durado 29 días, sería “una compilación de varias iniciativas previamente rechazadas por inaceptables”. La demócrata indicó que el ofrecimiento que haría el mandatario “no era una iniciativa de buena fe” para ayudar a los inmigrantes y sería rechazada en la Cámara de Representantes.

En busca de presentar el plan como una manera de avanzar a nivel bipartidista, Trump señaló que contaba con el apoyo de demócratas de bajo rango, pero los opositores de mayor peso aclararon que no fueron consultados. El presidente también afirmó que el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, someterá la propuesta a votación en la semana, aunque los demócratas con seguridad votarán en contra. McConnell había dicho antes que no habría votación en el Senado hasta que el mandatario y los demócratas hayan acordado una iniciativa.

El presidente enumeró varias exigencias de la Casa Blanca relacionadas con financiamiento e inmigración, como los 5,700 millones de dólares para el muro cuya construcción, dijo, es necesaria por razones humanitarias y de seguridad. Señaló que no se trata de una estructura de concreto de costa a costa, sino “barreras de acero en lugares de alta prioridad”.

Para garantizar la financiación del muro, Trump señaló que ampliaría la vigencia del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) que protege a los llamados “dreamers”.

Por otra parte, Trump criticó al gobierno de México “por no hacer nada” para detener la caravana de migrantes hondureños, que el pasado viernes comenzó a entrar en territorio mexicano en su travesía hacia Estados Unidos.

Contra México

“México no está haciendo nada para detener la caravana que ahora está completamente formada y se dirige a Estados Unidos. Nosotros hemos parado las últimas dos. Muchos (migrantes) están todavía en México pero no pueden atravesar nuestro Muro, se necesitan muchos Agentes Fronterizos si no hay ningún Muro. ¡No es fácil! (sic)”, tuiteó el presidente.

El mandatario publicó este mensaje en Twitter después de que el viernes más de 2,000 migrantes hondureños entraran en caravana a México, sin seguir la petición de las autoridades migratorias de esperar en la frontera con Guatemala a recibir una tarjeta por razones humanitarias, un trámite que sí está cumpliendo otro millar de personas.

De esta manera, la caravana migrante, que salió esta misma semana de San Pedro Sula, Honduras, ingresó el viernes por el puente fronterizo que conecta la localidad de Tecún Uman, en Guatemala, con la Ciudad Hidalgo, Chiapas.

La entrada a México de ese nuevo grupo se generó después de que los migrantes presionaran a las autoridades fronterizas, quienes finalmente los dejaron pasar, sin que se registraran incidentes violentos como sucedió con la irrupción de caravana de migrantes que entró al país el 19 de octubre.