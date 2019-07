Trump postula a Eugene Scalia como nuevo secretario de Trabajo

WASHINGTON.- El presidente estadounidense Donald Trump postuló este jueves al abogado Eugene Scalia como nuevo secretario de Trabajo; tras la renuncia la semana pasada de Alex Acosta por su actuación en el caso del magnate Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual de menores.

….working with labor and everyone else. He will be a great member of an Administration that has done more in the first 2 ½ years than perhaps any Administration in history!