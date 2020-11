Trump se va a jugar Golf en lugar de permanecer en la cumbre de G20

Trump fue captado jugando golf luego de breve aparición en el foro de la cumbre de G20.

WASHINGTON.— Donald Trump, quien ahora es el presidente saliente de Estados Unidos, participó este sábado en el inicio de la cumbre virtual del G20 y después se fue a jugar al golf, mientras sus homólogos de otros países debatían medidas contra la pandemia de la covid-19.

JUST IN: Trump addresses virtual G-20 summit, heads out before session on pandemic https://t.co/MqijNbWZ0J pic.twitter.com/ohbMoQaZRD