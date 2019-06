Trump trata a México como enemigo para desviar atención: Nancy Pelosi

WASHINGTON.- La líder de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, Nancy Pelosi, denunció hoy que el presidente Donald Trump trata a México “como un enemigo” y su decisión de aplicar aranceles busca desviar la atención del reporte Mueller sobre la interferencia rusa en los comicios de 2016.



Aplicar aranceles a las exportaciones mexicanas a Estados Unidos obedece a una simple razón política: quiere distraer a los votantes de los hallazgos del fiscal especial Robert Mueller sobre la interferencia rusa en los comicios de 2016, cuando ganó la Presidencia, enfatizó la representante demócrata.

Pelosi habló a la prensa este miércoles en el Capitolio, donde se refirió a la reunión de la tarde de este martes con funcionarios mexicanos encabezados por el canciller Marcelo Ebrard.



En esa reunión se habló de las negociaciones para el acuerdo comercial que reemplazará al tratado trinacional de 1994, que la parte mexicana ha denominado T-MEC, y precisó que ignora si la posición del mandatario significa que este quiere detener el proceso de ratificación legislativa, puntualizó según el reporte del sitio The Hill.

Speaker Pelosi on tariffs with Mexico: "This is dangerous territory. This is not a way to treat a friend. It's not a way to deal with immigration. It's not a way to deal with the immediate humanitarian needs at the border." pic.twitter.com/URUriBnwKO