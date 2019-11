Trump usa tragedia LeBarón para justificar el muro

Utiliza tragedia para justificar su polémica barrera

WASHINGTON (EFE y AP).— El presidente estadounidense, Donald Trump, argumentó ayer que la masacre de nueve miembros de una comunidad mormona en el norte de México demuestra que él tiene razón en la necesidad de construir un muro en la frontera común.

“Cuando ves lo que está pasando del otro lado de la frontera, la gente está empezando a decir ‘quizá él tiene razón sobre el muro, quizá tiene razón sobre la necesidad de tener una frontera muy fuerte’”, dijo Trump durante un discurso en la Casa Blanca sobre temas judiciales.

“El otro bando (los demócratas) quiere fronteras abiertas que traen una criminalidad enorme, y mucha gente me ha dicho eso en el último par de días, que han empezado a entender el tema de la frontera”, añadió el mandatario.

Trump hacía así una referencia velada al brutal asesinato de este lunes de nueve personas, entre ellas seis niños, de doble nacionalidad estadounidense y mexicana en una carretera en Agua Prieta, Sonora.

Tras conocer la matanza el martes, Trump ofreció su ayuda militar a México para iniciar una “guerra” contra los cárteles.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, respondió apelando a la soberanía nacional, si bien agradeció cualquier cooperación que pudiera producirse en el marco de la legalidad internacional vigente y de acuerdos bilaterales.

Investigación

Por otra parte, Trump criticó a los medios de comunicación por no revelar el nombre del informante que detonó la investigación de juicio político en su contra y que ha sido identificado en círculos conservadores. Sin embargo, el mandatario tuvo cuidado en no identificarlo él mismo.

Identificar públicamente a un informante puede ser peligroso, incluso para un presidente. Hacerlo, por un lado, podría significar una violación de la ley federal. Aunque hay pocas posibilidades de que Trump enfrentara cargos, revelar el nombre podría dar más combustible a los demócratas para un juicio político.

También podría generar un contragolpe entre algunos senadores republicanos que han defendido a los informantes desde hace mucho tiempo.

Y, a pesar de que él quiere que se revele el nombre, Trump mismo recibe algunos beneficios al mantenerlo en secreto. El anonimato hace más fácil que el presidente socave la credibilidad de la persona detrás de la denuncia, así como de la denuncia en sí, según tres funcionarios y republicanos cercanos a la Casa Blanca que no están autorizados a hablar públicamente sobre conversaciones privadas. También le permite atacar a los medios por supuestamente proteger al denunciante.

En las últimas semanas, ha circulado en los medios conservadores el nombre de un individuo que se dice que es el informante. El hijo del presidente, Donald Trump Jr. tuiteó ayer un enlace a un texto en el sitio web de Breitbart que usaba el nombre. También incluyó el nombre en su tuit.

Las leyes que protegen la denuncia de irregularidades en Estados Unidos buscan proteger la identidad y las carreras de las personas que revelen posibles irregularidades cometidas por funcionarios del gobierno. Los legisladores de ambos partidos han respaldado históricamente esas protecciones. Por lo general, The Associated Press no revela la identidad de los informantes.

La identidad del denunciante es ahora casi innecesaria: gran parte de la denuncia sobre la llamada telefónica del 25 de julio que tuvo Trump con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy ya ha sido corroborada y ampliada con el testimonio de funcionarios que hablaron de manera oficial, en el Congreso, y con la transcripción parcial reconstruida de la llamada publicada por la Casa Blanca.