Trump vs Biden, Republicano vs Demócrata: Contrastes en análisis

ESTADOS UNIDOS. - Las elecciones en Estados Unidos serán el próximo tres de noviembre y los dos contendientes a la presidencia ya están listos. Te presentamos un análisis entre los candidatos a partir de cinco ideas claves en sus campañas, además de una revisión de sus ideas más contrastantes y de los partidos que representan.

Uno quiere subir los impuestos, el otro bajarlos, uno quiere seguir las tensiones con China y el otro no. Las propuestas del presidente Donald Trump y de su contendiente Joe Biden ofrecen visiones muy diferentes ante las elecciones.

Trump vs Biden: Coronavirus

Foto: Megamedia

Donald Trump

Trump ha vivido en carne propia los efectos del coronavirus y sus dichos se mantienen. En diferentes actos ha tratado de restarle importancia a la crisis mundial, insistiendo en la necesidad de reapertura económica.

Joe Biden

Joe Biden, por el contrario, ha recalcado en sus giras lo que considera una “mala gestión” ante el coronavirus. En el primer debate presidencial, el exvicepresidente hizo énfasis en los muertos por Covid en la nación estadounidense.

Trump vs Biden: Economía

Donald Trump

Donald Trump ha mantenido en sus discursos su visión nacionalista y ha arremetido en contra el gigante asiático en cada oportunidad. Cree en el nacionalismo y en priorizar los intereses de Estados Unidos.

Joe Biden

En este rubro su visión no dista mucho, también quiere revitalizar a la nación estadunidense para asegurarse de que el futuro “esté hecho en Estados Unidos”.

Trump Vs Biden: Migrantes

Donald Trump

La postura de Trump es clara, está construyendo un muro fronterizo con México y acusa a los inmigrantes de criminales. (No todos, pero ha dejado entrever esta visión en diversos discursos).

Joe Biden

Cree que Trump ha emprendido un asalto implacable a los valores e historia estadounidenses como nación de inmigrantes.

Trump vs Biden: Cambio Climático

Trump

El actual mandatario ha asegurado en reiteradas ocasiones que china inventó el cambio climático para hacer la manufactura de Estados Unidos menos competitiva y se salió de los organismos internaciones.

Biden

Biden asegura que cada día que Trump pasa en la Casa Blanca amenaza el futuro del planeta.

Trump vs Biden: Racismo

Trump

En medio de las protestas por la muerte de George Floyd, Trump aseguró que su trabajo por la comunidad negra ha sido mayor que el de cualquier presidente.

Biden

Biden aseguró en su discurso del 18 de septiembre que no podría haberse postulado sin la comunidad de afroamericanos y dijo que no tendría oportunidad sin su apoyo.

¿Cuáles son las diferencias entre los partidos Demócrata y Republicano?

Ya analizamos la diferencia entre los candidatos a la presidencia de Estados Unidos. Ahora bien, ¿sabes cuáles son los partidos que representan? Te explicamos.

El Partido Demócrata

El Partido Demócrata surgió en 1828 y aunque ahora se asocia con la liberación, la apertura y el progresismo (como un partido de izquierda), en su historia hay elementos que distan. En sus raíces el partido estaba conformado por estados del sur, quienes consiguieron recursos con la discriminación y no fue hasta después de la Guerra Civil en Estados Unidos que el Partido Demócrata se vio orientado a adquirir una visión más cercana a los movimientos sociales.

En los últimos años, el pensamiento demócrata está marcado por un fuerte sentido social y creen en temas como la economía, salud y educación. Se han pronunciado a favor de tópicos controversiales como el matrimonio entre parejas del mismo sexo y el aborto, pero también tienen seguidores religiosos. El contendiente demócrata es el exvicepresidente Joe Biden.

El Partido Republicano

El Partido Republicano nació en 1854 y fue un bloque que surgió en medio de las discusiones por la abolición de la esclavitud en Estados Unidos, cuando Abraham Lincoln se postuló y ganó la presidencia en 1860, considerándose como el primer mandatario de este sector.

Los republicanos también han cambiado sus ideales de acuerdo a los tiempos, pero no de forma radical. Creen en la apertura comercial que no cause alza en los aranceles y se le vincula a la derecha ante su defensa al capitalismo.

En la actualidad republicanos son considerados conservadores, se oponen al aborto y al matrimonio homosexual. El representante y contendiente actual es Donald Trump.