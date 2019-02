“Tsunami de hielo” causa alerta en Estados Unidos

Un fenómeno inusual

EE.UU.- Gran parte de la zona oriental de Estados Unidos está en alerta por un inusual fenómeno conocido como “tsunami de hielo”, que dejó sin electricidad a cientos de viviendas y negocios.

Los fuertes vientos combinados con la tormenta invernal causaron una marejada de bloques de nieve. Las zonas del estado de Nueva York cercanas al río Niágara y al lago Erie resultaron afectadas, también West Virginia recibió el impacto.

Se registraron algunos daños materiales y se prevé que la luz regrese a más tardar el miércoles.

Un vídeo en Twitter capturó lo que parecía ser un “tsunami de hielo”, que creó una especie de barrera a la orilla del río Niagara.

Además, según medios locales se registraron vientos huracanados a una velocidad de 119 km/h.

Estado de alerta

La policía del Parque Estatal Niagara Falls alertó en Twitter sobre el fenómeno, reportando el cierre de diferentes carreteras.

@NiagParksPolice advising that @NiagaraParks Roads Department closing Niagara River Parkway near Mathers Arch. Strong winds blowing ice over the retaining wall from the lake. Drive with caution. Video courtesy @NiagRegPolice Insp. Garvey…. pic.twitter.com/RdXh5HYxfx — Niagara Parks Police (@NiagParksPolice) February 24, 2019

De igual manera, usuarios de redes sociales compartieron impresionantes vídeos y fotografías del peculiar evento. A su vez, las autoridades anunciaron la evacuación de decenas de personas en el área de Hoover Beach. En algunos lugares el hielo alcanzó hasta 9 metros de alto.