“Tú no eres hombre”, golpean a joven en el metro por ser homosexual

BARCELONA.- Cuatro sujetos agredieron a un hombre en el metro de Barcelona por sus preferencias sexuales. Las autoridades declararon que no permitirán que se normalice la violencia homofóbica.

Diego Martos es abiertamente homosexual y por ello recibió una golpiza mientras viajaba en el metro.

El 12 de enero cuatro sujetos lo abordaron y empezaron a insultarlo.

El joven narró que trató de ignorarlos, sin embargo las ofensas no se detuvieron ahí. Los sujetos lo derribaron por la espalda y empezaron a golpearlo. Los agresores eran más y él no pudo hacer nada para defenderse.

Finalmente elementos de la policía local, conocida como Mossos d’ Esquadra, lo ayudaron y llamaron a una ambulancia. Debido a la agresión, Martos recibió 6 puntadas en la cara.

Los Mossos afirmaron que detuvieron a dos sujetos por las agresiones.

Jaume Asens, teniente de Derechos de Ciudadanía de Barcelona, condenó la agresión. A él se sumó la alcaldesa de Barcelona, Ada Colauy, quien declaró que no permitirá la normalización de este tipo de ataques.- Con información de medios

Com alcaldessa d’una ciutat que defensa i celebra la diversitat, tot el meu rebuig a aquest atac homòfob. No podem permetre ni normalitzar que agressions com aquesta passin a BCN. Lluitarem tant per evitar-les com pq no quedin impunes #lovewinshttps://t.co/yCVv4l2xMm

— Ada Colau (@AdaColau) January 12, 2019