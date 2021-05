Tulsa: la 'olvidada' masacre racista de EE.UU, cumple un siglo

WASHINGTON.- El recuerdo de las llamas y los muertos fue tan terrible como las décadas de silencio oficial. Tulsa (Oklahoma) conmemorará el martes próximo la mayor masacre racial en la historia reciente de EE.UU.

En 1921 una turba de hombres blancos incendió y saqueó por completo Greenwood, uno de los barrios afroamericanos más adinerados de entonces en el país.

El horror empezó tras un encuentro en un ascensor en el que una adolescente blanca, Sarah Page, acusó a un joven limpiabotas negro, Dick Rowland, de agredirla, pero eso nunca importó demasiado.

Entre el 31 de mayo y el 1 de junio de 1921, un multitud de blancos, muchos de ellos apoyados por las autoridades locales, arrasó, saqueó y quemó más de 1,200 viviendas de ese barrio en Tulsa, símbolo de los progresos de la población negra en EE.UU. tras el fin de la esclavitud medio siglo atrás.

Se desconoce el número exacto de muertos porque nadie quiso investigar, aunque ahora los historiadores sitúan los fallecidos en al menos 300.

Ni una sola persona fue detenida o afrontó cargos por lo sucedido en esa ciudad del centro de Estados Unidos, y nunca se pagó compensación a las familias que perdieron sus casas y sus pertenencias.

