Turquía en la “peor crisis humanitaria del Siglo XXI

Embajador dice que la UE ignora el grave problema

CIUDAD DE MÉXICO (Notimex).— El embajador turco en México, Tahsin Timur Söylemez, señaló a la Unión Europea (UE) por no apoyar a su país a atender la “peor crisis humanitaria del Siglo XXI”, en medio de las tensiones recientes registradas en territorio sirio.

“Al menos 3.7 millones de sirios son atendidos en territorio turco, pero si se consideran los sirios que reciben apoyo cerca de la frontera con nuestro país, atendemos casi nueve millones en total. Brindamos más de 40 mil millones de dólares” en infraestructura y demás servicios gratuitos, dijo el embajador.

La intervención turca en Siria ocurre porque el gobierno de Damasco busca “limpiar” su país de los grupos opositores con bombardeos, pese a que Irán, Rusia y Turquía han acordado establecer en Idlib, al norte del país, como una zona de desescalada, agregó Söylemez.

En 2017, los tres países respaldaron el proceso de paz sirio en Astaná, Kazajistán, tras una ronda de consultas internacionales donde Turquía y Rusia se comprometieron a separar las facciones opositores de las formaciones terroristas.

Para el presidente sirio, Bashar al Assad, los opositores son “grupos terroristas”. Ankara ha tratado de prevenir una tragedia humanitaria deteniendo su campaña militar, explicó el diplomático turco.

“Tenemos tropas dentro de la zona desescalada para monitorear los avances rumbo al cese al fuego”, a pesar de que en los últimos meses han muerto más de 50 de nuestros milicianos turcos, justificó.

Previo a conocer los resultados de la reunión de los presidentes ruso y turco, Vladimir Putin y Recep Tayyip Erdogan, respectivamente, Söylemez agregó que el principal objetivo de su país es lograr el alto al fuego, apoyar a los refugiados y resaltar que no pueden hacerlo en solitario.

Al menos 34 soldados turcos fueron abatidos en Idlib, a finales de febrero, tras ello, el ejecutivo turco decidió abrir las fronteras donde hasta el primero de marzo, al menos 100 mil inmigrantes se dirigieron a la frontera con Grecia, de acuerdo con informes turcos.

El gobierno griego ha “disparado” a botes de migrantes que quieren ingresar a su territorio, “primero los arrollan, buscan hundirlos con agujeros y en caso de no lograrlo, les disparan directamente” a los tripulantes, narró Söylemez.

La Migración rebasa ayuda

Al ser cuestionado sobre cuál es la opinión de los ciudadanos turcos sobre las recientes tensiones, dijo que hay incomodidad a “que sus soldados mueran” o que lleguen millones de migrantes.

“¿Qué pensarían los mexicanos con la llegada de tantos inmigrantes?...nuestros servicios están abiertos para el mundo como los mexicanos, pero cuando son tantos millones los que llegan, eso representa un gran cambio” para cualquier población, ejemplificó Söylemez.

“Nosotros no creamos el problema en Siria, tratamos de resolverlo. Los europeos no están haciendo nada...Es un solo hombre en Damasco el que ha decidido tomar un camino armado, sino no lo hubiera tomado, todos estos problemas no estarían ocurriendo”, concluyó.

Este jueves, Putin y Erdogan anunciaron en Moscú un inicio del cese al fuego en la zona de Idlib a partir de las 00:00 horas de ayer. El ejecutivo turco calificó su reunión como un “diálogo sin precedentes” que podría terminar definitivamente con la situación.

En espera de que ese anuncio se vea reflejado, hasta septiembre pasado, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) afirmó que más de mil civiles fueron asesinados en los últimos meses en la zona de desmilitarización de Idlib.

Cientos de miles más han sido desplazados o dimitidos por el intercambio de ataques desde 2011 entre aliados al gobierno sirio y de los opositores que quieren tomar el poder.

Desde el inicio de los ataques en 2011 y hasta enero de 2020, los niños sirios han sido “despojados de su infancia”, con 2.1 millones que no asisten a sus escuelas porque han sido destruidas o utilizadas con fines militares.

