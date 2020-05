Uber confirma el despide de 3 mil empleados por cierre de oficinas

SAN FRANCISCO.- Uber informó que la compañía eliminará otros 3,000 empleos en medio de la pandemia de COVID-19.

Junto con los 3,700 empleos cuya eliminación anunció la empresa a principios de este mes, la compañía con sede en San Francisco despedirá al 25 por ciento de su personal.



Uber también cerrará o fusionará cerca de 45 oficinas a nivel global, incluyendo su oficina de Pier 70 en San Francisco, una rama responsable de sus proyectos experimentales como los autos de conducción autónoma.

We’re announcing a range of new initiatives to help keep our community safe when riding and driving with Uber in the US:



🔘Face covers or masks are required for drivers & riders

🔘No front-seat passengers are allowed

🔘Added safety checklists

🔘New safety features in the app