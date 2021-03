Conductor de Uber pide a pasajera usar cubrebocas y ella lo tose e insulta

ESTADOS UNIDOS.. Un conductor de Uber fue agredido por una mujer que se subió al vehículo sin usar cubrebocas, luego de que él le pidió que siguiera el protocolo, pues usar la mascarilla es requisito para poder tomar el servicio en California.

En un vídeo que se compartió en redes sociales se ve como Subhakar Khadka, el conductor de Uber, de 32 años, grabó el ataque antes de que la usuaria se lanzara contra él.

California anti-masker who coughed on a driver says she plans to sue Uber pic.twitter.com/IjlGs0wnRg

Una de las tres pasajeras que abordó el vehículo insultó al conductor, le arrancó el cubrebocas y le tosió en la nuca. También le arrebató el teléfono celular luego de que el hombre les pidiera descender del vehículo por no portar la mascarilla.

La usuaria responsable de los ataques respondió en un vídeo en vivo, asegurando que el conductor editó la situación para hacerla quedar mal. Por su parte, Uber la bloqueó de la plataforma y la Policía de San Francisco ya la está investigando.

⚠️ 𝗪𝗔𝗥𝗡𝗜𝗡𝗚: 𝗘𝗫𝗣𝗟𝗜𝗖𝗜𝗧 𝗟𝗔𝗡𝗚𝗨𝗔𝗚𝗘 ⚠️ Uber driver Subhakar told me he picked up 3 women in the Bayview yesterday & after asking one to wear a mask was subject to slurs, taunting & one grabbing his phone.



He’s taking a few days off.



SFPD is investigating. pic.twitter.com/o99pOooWsw