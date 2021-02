Última foto de abuelitos de 91 años que murieron por Covid se vuelve viral

INGLATERRA.- Margaret y Derek Firth, ambos de 91 años, murieron en el Hospital General de Trafford, Manchester, Inglaterra, la semana pasada. Ambos lucharon contra el Covid juntos y su última foto, tomados de la mano, conmovió al mundo.

La primera en contagiarse fue Margaret: "mi padre aprovechó la oportunidad para ir a verla al hospital. Creo que probablemente es ahí donde lo contrajo. No había forma de que él no fuera a ir a verla", dijo su hija Barbara, de 50 años, quien agregó al Manchester Evening News que sus padres eran novios desde los 14 años.

Emotiva despedida de dos grandes amores

A Margaret la internaron en el Hospital Wythenshawe y luego la trasladaron a Trafford. Derek estuvo en Wythenshawe y después en Trafford para estar con su esposa después de que los médicos se dieran cuenta de que no le quedaba mucho tiempo de vida. Su hija Barbara Smith dijo que cuando se reunieron, su mamá le preguntó a su papá: "¿Dónde has estado?".

"Fue un momento bastante triste, pero fue realmente encantador que ambos estuvieran juntos", añadió Barbara.

The Sun publicó que Derek murió el 31 de enero, mientras que Margaret falleció tres días después.

Margaret y Derek se casaron en 1950.

Te puede interesar: Mujer se volvió viral al usar pegamento en el cabello; terminó en el hospital