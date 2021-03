Un desafío titánico: 150 navíos siguen esperando cruzar el Canal de Suez

ISMAILÍA, Egipto (AP).— Dragas, remolcadores e incluso una retroexcavadora intentaron en vano ayer liberar un gigantesco buque de carga atascado en el Canal de Suez mientras más de 150 naves seguían en espera de atravesar la vía crucial y aumentaban las pérdidas del sector naviero.

El Ever Given, un buque del tamaño de un rascacielos que transporta carga entre Asia y Europa, encalló el martes en la estrecha vía artificial que separa el África continental de la península de Sinaí. Aún con la ayuda de las mareas, las autoridades no han podido desplazar al buque de bandera panameña y buscan maneras novedosas de liberarlo.

La empresa japonesa dueña del buque presentó sus disculpas por escrito tras el accidente marítimo.

“Estamos resueltos a seguir esforzándonos para resolver esta situación lo antes posible”, dijo Shoei Kisen Kaisha Ltd. “Ofrecemos disculpas a todas las partes afectadas por el incidente, incluidos los buques que navegan o planean navegar por el Canal de Suez”, agregó.

Al reanudarse las tareas al amanecer de ayer jueves, un funcionario de la autoridad egipcia del canal dijo que esperaban evitar tener que descargar los contenedores del buque, ya que ello tomaría varios días y extendería el cierre. El funcionario habló bajo anonimato por no estar autorizado a informar a la prensa.

Las dragas han tratado de remover el limo en torno a la gran nave. Los remolcadores la tironeaban para tratar de ganar impulso. Desde la orilla, una retroexcavadora removía la arena en la que estaría hundida la proa. Sin embargo, fotos satelitales tomadas por Planet Labs Inc. y analizadas por “The Associated Press” revelaron que el buque seguía atascado.

Tardarían semanas

El teniente general Osama Rabei, jefe de la autoridad del canal, informó que la navegación a través de la vía permanecería detenida hasta que se reflote el Ever Given. Un equipo de Boskalis, una firma holandesa especializada en salvamentos, arribó al canal el jueves. Uno de sus directivos dijo que desatascar la nave tomaría “días o semanas”.

Evergreen Marine Corp., una gran empresa naviera con sede en Taiwán que opera la nave, señaló que fuertes vientos alteraron el rumbo del Ever Given al entrar en el canal, ratificando lo dicho anteriormente por las autoridades egipcias. Vientos fuertes y una tormenta de arena afectaron la zona, con ráfagas de hasta 50 kph.

Por su parte, la empresa gestora de la mercancía que transporta el portacontenedores Ever Given descartó el problema que se deba a un fallo técnico e indicó que toda la tripulación está a salvo y no hay daños en el buque.

La compañía Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM) informó en un comunicado de prensa que, “en el momento del incidente, el Ever Given transitaba hacia el norte a través del canal en dirección a Rotterdam, Países Bajos, con dos pilotos del canal a bordo. Las investigaciones preliminares sugieren que el barco encalló debido al fuerte viento”.

BSM confirmó así la versión de la Autoridad del Canal de Suez, que señaló que el buque de bandera panameña, con 400 metros de eslora y capacidad de 224,000 toneladas de carga, se quedó atravesado debido a los fuertes vientos en medio de una tormenta de arena que dificultaba la visibilidad.

Petróleo Pérdidas

Mezclas de petróleo tienen jornada de pérdidas por accidente de buque.

Jornada

El petróleo intermedio de Texas cerró con un descenso del 4.3 % y se situó en 58.56 dólares. El precio del barril de petróleo Brent para entrega en mayo terminó en 61.63 dólares, 3.94 % menos que al finalizar la sesión anterior, al prevalecer las preocupaciones por la demanda sobre los problemas de suministro en el Canal de Suez.

Excavación

La Autoridad del Canal indicó en un comunicado que al menos cuatro excavadoras están en la parte delantera del buque quitando la arena en el lugar donde la embarcación encalló.