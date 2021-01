Un herido de bala en protesta de seguidores de Trump (vídeos)

WASHINGTON.- Al menos una persona fue herida de bala en el asalto de los manifestantes a favor de Trump en el Congreso estadounidense, según confirmaron fuentes de los servicios de emergencia al canal local del Distrito de Columbia de Fox.

Los disparos

Imágenes de MSNBC mostraron a una mujer siendo trasladada en camilla con una fuerte hemorragia y algunos legisladores fueron escuchados gritando "se han producido disparos", al tiempo que miembros de la seguridad del Capitolio desenfundaron armas en el salón de plenos de la Cámara de Representantes.

BREAKING: Woman rushed out of Capitol building on a stretcher, "covered in blood"

Manifestantes lograron entrar al Capitolio

El Capitolio de Estados Unidos se vio obligado a cerrar sus puertas el miércoles, con los legisladores en el interior, luego de que se produjeron choques violentos entre partidarios del presidente Donald Trump y la policía.

Varios manifestantes que respaldan al presidente Donald Trump lograron ingresar por la fuerza al edificio, lo que obligó a retrasar el proceso constitucional para confirmar la victoria de Joe Biden en las elecciones de noviembre pasado. Los legisladores comenzaron a ser desalojados del edificio posteriormente.

Trump había instado a sus seguidores a congregarse en Washington para protestar por la aprobación formal de la victoria de Biden por parte del Congreso.

"Trump ganó esa elección"

Los manifestantes estaban dentro de la cámara del Senado. Uno se subió al estrado y gritó “Trump ganó esa elección”.

Varias decenas de manifestantes deambulan por los pasillos, gritando: ”¿Dónde están?”. Algunos estaban también en las galerías para visitantes.

En tanto, la alcaldesa de la capital estadounidense ordenó un toque de queda nocturno.

Momentos antes del ingreso por la fuerza de los manifestantes, se escuchó un anuncio en el interior del cuerpo legislativo, donde estaban reunidos los legisladores que esperaban votar para certificar la victoria de Biden. Debido a la “amenaza exterior a la seguridad” nadie podía entrar ni salir del edificio, según la grabación.

Las dos cámaras se declararon en receso, obligando a suspender el debate del Colegio Electoral.

Las escaramuzas se produjeron fuera del lugar donde el presidente electo Biden prestará juramento dentro de dos semanas.

Los manifestantes derribaron las barricadas metálicas al pie de las escalinatas del Capitolio, y enfrentaron a policías con equipo antimotines. Se vio a agentes que lanzaban aerosol irritante para contener a la multitud. Algunos de los manifestantes vociferaban “traidores” a los agentes.

Chaotic video from inside the House Chamber shows law enforcement with guns drawn, attempting to keep pro-Trump supporters from breaching the door to the floor.



Poco antes, Trump habló ante miles de sus seguidores, excitándolos con sus acusaciones infundadas de fraude electoral cerca de la Casa Blanca.

“No les permitiremos acallar las voces de ustedes”, dijo Trump a los manifestantes, que se habían formado antes del amanecer para escuchar al presidente.

Trump prometió que “nunca aceptaremos la derrota” al hablar el miércoles ante un mitin de miles de simpatizantes poco antes de que el Congreso iniciara una sesión conjunta para confirmar la victoria electoral de Joe Biden.

Reminder: this "president" called his supporters to fight for him and democracy a few hours ago.



They are doing what their leader told them. Violently.

Trump subió al escenario en la manifestación “Save America” (Salvemos a Estados Unidos), que atrajo a miles de partidarios que inundaron la capital de la nación mientras los aliados republicanos del presidente en la Cámara y el Senado planean oponerse a su derrota electoral de noviembre ante Biden.

Un reto para Mike Pence

Trump instó al vicepresidente Mike Pence, quien desempeñará un papel en gran parte ceremonial en el proceso, a impedir la certificación de la victoria de Biden, a pesar de que el vicepresidente no tiene ese poder.

“Nuestro país ya ha tenido suficiente”, dijo Trump. “No lo soportaremos más”, agregó. Pence, sin embargo, desafió a Trump al decir que no tiene autoridad para rechazar votos electorales que darán la presidencia a Biden.

Lou Murray, un vendedor de seguros de vida de Boston que llegó al mitin, dijo que él y muchos otros esperan que el Congreso se abstenga de certificar el resultado de las elecciones.