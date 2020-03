Un islandés, el primer paciente infectado con dos cepas de coronavirus

Un islandés es la primera persona en el mundo que dio positivo al Covid-19 y a otra cepa de coronavirus de manera simultánea, según señaló la cadena RUV y RT tras una entrevista con Kári Stefánsson, neurólogo y director de la compañía bio farmacéutica deCODE.

¿Qué tipo de coronavirus es la segunda cepa?

La segunda cepa es una mutación del Covid-19 original y, de acuerdo con la publicación, una de las cepas sería más infecciosa que la otra.

Te puede interesar: Médico de 29 años fallece tras trabajar 35 días sin descanso

Este es un caso único que no debe generar alarma, pero en opinión del neurólogo el virus podría estar mutando para, con el tiempo, volverse más infeccioso.

"Encontramos una persona que tenía dos tipos de virus; por un lado, el virus con una mutación específica y, por otro, el virus sin esa mutación. Se descubrió que todas aquellas personas a las que el individuo infectó tenían solo el virus con la mutación", expresó Stefánsson, al tiempo que recalcó que su teoría no está confirmada.

Una simple coincidencia

El director ejecutivo de deCODE añadió que también podría tratarse una coincidencia, en la que el virus con la mutación sería más virulento que el que no tiene la mutación.

¿Cuántas cepas hay del nuevo coronavirus?

Cabe destacar que en Islandia se han encontrado alrededor de 40 cepas del nuevo coronavirus y hay en total más de 650 casos.

Síguenos en Google Noticias