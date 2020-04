Un meteorito en Nigeria y "Lucifer" en la luna, la ruta de la desinformación

NIGERIA.- Esta mañana la palabra "Nigeria" se volvió tendencia en el mundo, pues empezaron a circular fotos y vídeos de un supuesto cráter que habría aparecido tras la caída de un meteorito. Sin embargo esta información es FALSA.

La información aparece vinculada con fotografías de la luna, donde aseguran que se vio un "extraño fenómeno".

Ante las especulaciones, el gobernador del estado de Ondo, Arakunrin Akeredolu, se trasladó al lugar y explicó a través de su cuenta de Twitter que la información era falsa.

I see many people wish this Akure incidence was a meteor. Although the conspiracy theory sounds intriguing, we thank God this wasn't the case, else we would be hearing about multiple impact zones and a lot of fatalities.



Kudos to the Police for managing the situation well.