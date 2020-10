Un pitbull se convirtió en el guardián de un niño extraviado (vídeo)

Como si de un guardaespaldas se tratara, un perro pitbull callejero se mantuvo al lado de un pequeño niño que se encontraba solo y extraviado en las calles de Saint Louis Missouri, Estados Unidos.

Una vecina del lugar encontró a Kh’amorion Taylor cuando vagaba por las calles del vecindario acompañado de un perro pitbull que no se le despegaba a donde sea que el niño iba.

La mujer contó a medios locales que al no ver un adulto cerca se asustó, por lo que empezó a preguntar de puerta en puerta si alguien conocía al niño.

El padre del niño lo reconoce en Facebook

Después de preguntar en cada casa arriba y debajo de la calle de donde encontró al menor, la mujer decidió darle asilo al pequeño y a su fiel guardián hasta ver si lograba encontrar a sus padres. Dice que publicó la foto del niño en Facebook y entonces su padre lo reconoció.

Aunque los padres no se explican cómo es que el niño logró salir de casa, están agradecidos con la ayuda recibida por la mujer. No obstante, la familia Taylor dijo que no podía adoptar al can, por lo que la policía de Missouri que atendió el caso decidió hacerlo.

Para los oficiales, el fiel cuidado que el perro demostró al cuidar del menor valía como reconocimiento el ser “contratado” para ayudar a los uniformados a proteger a más niños.- Con información de Excelsior y Soy 502.