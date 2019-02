Una fiesta asiática

Celebran Día de la Cultura China en la embajada

CIUDAD DE MÉXICO (Notimex).— En medio de una fiesta cultural, que evocó tradiciones milenarias, la embajada de China en México festejó el Día de la Cultura China y la celebración de La Fiesta de Primavera 2019.

Una serie de actividades culturales, entre danza y música, así como talleres, ofrecieron a invitados y funcionarios para conocer más de las tradiciones ancestrales del país asiático como la caligrafía y papel picado.

Durante la ceremonia, Qiu Xiaoqi, embajador de China en México, comentó que el tiempo pasa volando, según el calendario lunar chino, terminará muy pronto el Año del Perro, y está por comenzar el Año del Cerdo.

“Juntos celebramos esta fiesta, compartamos la cultura china y rememoremos la amistad entre los dos pueblos, igualmente expreso los mejores deseos a todos los compatriotas residentes en México, trabajadores y estudiantes que también se encuentran en este país, les deseo un año de fortuna y felicidad”, precisó el diplomático chino.

Qiu Xiaoqi destacó que 2018 fue un “año extraordinario” para ambas naciones, al celebrar el cuadragésimo aniversario de la reforma y apertura, y China empezó nueva expedición hacia una mayor apertura.

Por su parte, México, abundó el embajador, organizó su mayor elección en la historia comenzando un nuevo ciclo político e importante proceso de reformas, por lo que el año 2018 fue crucial para ambos países.

En tanto, el senador Martí Batres mencionó que es siempre emocionante hablar de los lazos y la relación con China, “porque este país es un gigante, y es una nación que siempre ha sorprendido, son miles de años de historia y de construcción cultura”.

Ante la presencia de la secretaria de Economía, Graciela Márquez, Batres abundó que en épocas más contemporáneas China asombró con su revolución en 1949 y recientemente desde hace 40 años con el crecimiento más elevado y sostenido “que hemos conocido”.

Reiteró que es impresionante el crecimiento económico que ha tenido China en los últimos 40 años.

“Si bien, no podemos copiar ningún país, no podemos trasladar un modelo, no obstante, siempre será necesario analizar lo que sucede en cada país del mundo para buscar retomar, lo mejor”, aseguró el legislador.

Posteriormente comenzaron las actividades como la danza del dragón, que grupos de jóvenes plasmaron una de las coreografías más milenarias de China, manejando al gran dragón y llevándolo entre el público.

Otros temas que conformó el programa y que el público admiró fue la danza folklórica de Jiangxi titulada “El grito de Nuo”, así como la interpretación del tema “Un país perfumado de té” y “Canto a la felicidad”, que cada uno de los artistas portaron sus trajes de gala, típicos de China, dándole ese toque cultural y ancestral.

La celebración fue en el jardín de la Embajada.

Lazos México y China

El embajador chino en México dijo que reforzarán lazos de amistad y de negocios.

Reforzará relación

El embajador Qiu Xiaoqi, destacó ayer que en 2019 se reforzará la relación bilateral entre ambas naciones a través de la relación comercial y política y de ampliación de consensos.

Profunda relación

Indicó que hoy en día hay una profunda relación entre ambos países donde predomina una sólida base política, económica, y social; y además. destacó que hay un acercamiento importante con el actual gobierno federal.

Agradecimiento

“Quiero expresar mi sincero agradecimiento a todos los amigos mexicanos de los sectores político, empresarial, cultural, académico y de prensa quienes siempre han prestado atención y apoyo”, dijo.